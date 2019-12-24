Язык

Українська

Русский

Coinspot 12.12.2019

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 24.12.2019

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
НОВОСТИ Все новости

В Украине запретят курить электронные сигареты, стали известны подробности

Кабмин планирует запретить курение электронных сигарет

сегодня, 12:40
Автор:

• Наталья Шевченко

Правительство намерено внести изменения в закон, которыми запретит курение электронных сигарет в общественных местах. Об этом в своем Telegram-канале написал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

По его словам, Кабмин намерен приравнять электронные сигареты и табачные изделии для электрического нагрева к другим табачным средствам.

Гончарук отметил, что здоровье нации должно быть защищенным от вредного воздействия табака. Кроме всего прочего, это европейская практика в сфере регулирования оборота табачных изделий.

Кроме того, планируется ввести ограничения на рекламу электронных сигарет.

Как сообщало издание "Комментарии", американские ученые провели масштабное исследование и выяснили, какие угрозы для здоровья несет курение электронных сигарет.

Исследователи в течение трех лет наблюдали за состоянием здоровья 32 тыс. курильщиков. Некоторые из них предпочитали только электронные сигареты, а другие чередовали курение обычных сигарет с электронными. Результаты исследования показали, что курение вейпа на 30% повышает развитие трех серьезных заболеваний: астмы, бронхита, эмфиземы (повреждение легких).

Источник: https://comments.ua/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...