В Украине запретят курить электронные сигареты, стали известны подробности

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Правительство намерено внести изменения в закон, которыми
запретит курение электронных сигарет в общественных местах. Об этом в своем
Telegram-канале написал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
По его словам, Кабмин намерен приравнять электронные
сигареты и табачные изделии для электрического нагрева к другим табачным
средствам.
Гончарук отметил, что
здоровье нации должно быть защищенным от вредного воздействия табака. Кроме
всего прочего, это европейская практика в сфере регулирования оборота табачных
изделий.
Кроме того, планируется ввести ограничения на рекламу электронных сигарет.
Как сообщало издание "Комментарии", американские
ученые провели масштабное исследование и выяснили, какие угрозы для здоровья
несет курение электронных сигарет.
Исследователи в течение трех лет наблюдали за состоянием здоровья 32 тыс. курильщиков. Некоторые из них предпочитали только электронные сигареты, а другие чередовали курение обычных сигарет с электронными. Результаты исследования показали, что курение вейпа на 30% повышает развитие трех серьезных заболеваний: астмы, бронхита, эмфиземы (повреждение легких).
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