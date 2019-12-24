В Украине запретят курить электронные сигареты, стали известны подробности

Правительство намерено внести изменения в закон, которыми запретит курение электронных сигарет в общественных местах. Об этом в своем Telegram-канале написал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

По его словам, Кабмин намерен приравнять электронные сигареты и табачные изделии для электрического нагрева к другим табачным средствам.

Гончарук отметил, что здоровье нации должно быть защищенным от вредного воздействия табака. Кроме всего прочего, это европейская практика в сфере регулирования оборота табачных изделий.

Кроме того, планируется ввести ограничения на рекламу электронных сигарет.

Как сообщало издание "Комментарии", американские ученые провели масштабное исследование и выяснили, какие угрозы для здоровья несет курение электронных сигарет.

Исследователи в течение трех лет наблюдали за состоянием здоровья 32 тыс. курильщиков. Некоторые из них предпочитали только электронные сигареты, а другие чередовали курение обычных сигарет с электронными. Результаты исследования показали, что курение вейпа на 30% повышает развитие трех серьезных заболеваний: астмы, бронхита, эмфиземы (повреждение легких).