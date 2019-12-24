Испанцы усыновили более 1 500 украинских детей-сирот, - посол

В Испании проживает около полутора тысяч детей из Украины, которых усыновили испанские семьи, но с 2012 года усыновление фактически приостановлено. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Укринформ рассказал посол Украины в Испанском Королевстве Анатолий Щерба.

"На сегодня на консульском учете в Посольстве, Генеральном консульстве Украины в Барселоне и Консульстве Украины в Малаге находится около 1500 несовершеннолетних граждан Украины, усыновленных испанскими семьями", - отметил дипломат.

По словам Щербы, консульские работники на регулярной основе осуществляют выборочные посещения таких семей, общаются с родителями и детьми, что позволяет увидеть объективную картину условий их проживания, воспитания и развития.

Дипломат уточнил, что испанская сторона берет на себя определенные обязательства при усыновлении и должен предоставлять соответствующие отчеты в консульский подразделение посольства.

При этом украинский посол убежден, что актуальным остается вопрос присоединения Украины к Гаагской конвенции по вопросам международного усыновления 1993 года, что позволит улучшить механизм надзора за усыновленными детьми. Ведь после осуществления процедуры усыновления аккредитованные организации могли бы обеспечивать контроль за своевременным выполнением усыновителями взятых на себя обязательств.

"Именно отсутствие украинской стороны в указанной конвенции фактически и стало причиной, почему с 2012 года ни один ребенок-сирота не смог обрести семью в солнечных регионах Испании", - заключил Щерба.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что детям с низкой социальной защищенностью, а именно, сиротам или с наличием инвалидности, Кабинет министров постановил увеличить материальную помощь от государства.