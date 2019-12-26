“Новый год на носу: Украинцы ждут от 2020 –того самого лучшего

Украинцы с надеждой смотрят в следующий год, надеясь, что он им принесет положительные изменения, позитив, и будет много хороших моментов. Об этом идет речь в исследовании общенационального исследования фонда Демократические инициативы им. Илька Кучерива и Центра Разумкова.

Согласно результатам опроса, половина жителей Украины ( 51%) ждут, что в 2020 году будет больше хорошего, нежели негатива. 20% считают, что следующий год будет хуже прошлого.

Украинцы надеются, что гривна будет стабильной (52% считают, что это произойдет, и 36% - что нет) также они верят в том, что инвестиции в Украину будут расти (верят – 47%, нет – 33% ).

Кроме всего прочего, о некоторых возможных изменениях в стране мнения граждан Украины разделились: установление мира на Донбассе считают вероятным 42%, нет – 46%, экономический рост, соответственно, 45% и 45%, рост благосостояния людей – 40% и 48%, улучшение условий для бизнеса – 38% и 37%.

Как сообщало издание "Комментарии", не за горами самый долгожданный праздник года, поэтому пора подготовить подарки самых близким людям и друзьям. Многие мучаются в догадках, какой же сюрприз устроить своим родным, ведь купить в магазине любой подарок проще простого, а хочется удивить чем-то необычным и оригинальным. Представляем вам подборку новогодних сладостей, которые точно не оставят никого равнодушными.



