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Экс-узник оккупированного Донбасса: "Украина - это как Голливуд"

Последние 4 года бизнесмен, которого арестовали за покушение на Захарченко, каждый день боролся за жизнь и отстаивал свою честь

сегодня, 14:20
Автор:

• Елена Волкова

Бизнесмен Максим Теорентер, которого задержали за якобы попытку убийства боевика Александра Захарченко еще в 2016 году, рассказал о проведенных в плену годах. По словам Максима, ежедневно на неподконтрольной Украине территории ловят невинных людей, о чем сообщает издание "Хвиля".

Жить там (на оккупированном боевиками Донбассе, – ред.) невозможно, все недовольны. Украина — это как Голливуд. Вы не представляете… Приезжаешь сюда, и как в Голливуд попал", — говорит Теорентер, которого вместе с еще 75 пленными вчера вернули домой. Максим говорит, что последние четыре года он каждый день боролся за свою жизнь и отстаивал свою честь. По словам экс-узника, только в одной из колоний боевиков остается минимум 15 украинцев, которых он знает лично и которые ждут возвращения домой.

Сам же Максим Теорентер после обмена хочет прийти в себя и осознать, что происходило с ним с 2016 года.