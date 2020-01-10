Бунт в колонии Харькова: пострадало 22 человека

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В Харькове в Алексеевской исправительной колонии №25 в результате конфликта пострадали 22 осужденных. Об этом после поездки в учреждение заявил представитель уполномоченного по правам человека в восточных областях Сергей Красноперов.
По словам правозащитника, чтобы подавить бунт, в отношении зачинщиков применяли резиновые дубинки, а также наручники. В результате, у 22 человек диагностировали ссадины и синяки. Красноперов говорит, что осужденные жалуются на неправомерное применение спецсредств. Кроме того, сотрудники администрации колонии, по их словам, якобы унижали их.
"В действиях сотрудников колонии видны проявления затягивания времени и промедление по предоставлению документов. С некоторыми документы так и не удалось ознакомиться. Администрация учреждения заверила, что требуемые документы будут предоставлены в ближайшее время", - рапортует правозащитник, который после ознакомления со всеми документами составит письма в соответствующие органы.
Как сообщали "Комментарии", на днях в Алексеевской исправительной колонии №25 Харькова осужденные планировали бунт с помощью криминалитета, который находился на воле. По информации Администрации уголовно-исправительной службы, в связи с этим в колонии был введен режим особых условий.
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