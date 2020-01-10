Украина попала в список стран, которые нарушают интеллектуальную собственность

Украину внесли в список стран, которые нарушают права интеллектуальной собственности и наносят ущерб экономическим интересам Евросоюза. Такая информация содержится в годовом отчете Еврокомиссии по защите и обеспечению прав интеллектуальной собственности в третьих странах.

Так, в документе указано, что Украина относится к странам второго приоритета. По количеству нарушений Украина занимает второе место после Китая.

"Индия, Индонезия, Россия, Турция и Украина остаются странами 2-го приоритета. В этих странах обнаружили серьезные системные проблемы в сфере защиты и соблюдения прав интеллектуальной собственности, что вызывает существенный вред для бизнеса Евросоюза", - отмечают авторы доклада.

Еврокомиссары также уточняют, что в сравнении с предыдущим годом в указанных странах не был достигнут прогресс в решении проблем, связанных с нарушением прав на интеллектуальную собственность.

Как сообщал портал "Комментарии", Европейский суд по правам человека считает, что закон о люстрации в Украине нарушил права уволенных чиновников.