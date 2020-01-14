Мать убитой Амины Окуевой попросила Авакова о встрече: тот согласился

Сегодня министр внутренних дел Арсен Аваков и его заместитель Антон Геращенко провели встречу с матерью убитой в ходе вооруженного нападения Амины Окуевой, добровольца, защищавшей интересы Украины на Донбассе. Об этом сообщается в пресс-службе МВС на странице в Facebook.

Именно потерявшая в 2017 году дочь Ирина Каминская стала инициатором встречи с главой МВД для того, чтобы подробно узнать о ходе следствия по убийству Окуевой.

По результатам встречи женщина выразила осторожную надежду на то, что все виновные в этом преступлении будут справедливо наказаны согласно закону.

"Тем, кто "заказал" мою дочь, не дает покоя независимость Украины. Поэтому очень важно найти этих людей. В течение двух лет МВД и Национальная полиция Украина занимались делом. То, что я услышала сегодня, заверило меня, что следствие работает в правильном направлении и что никто не даст спуску этим людям, все виновные будут наказаны", - указала Ирина Каминская.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Киеве правоохранители задержали подозреваемых в убийстве добровольца Амины Окуевой и покушении на убийство ее мужа Адама Осмаева.

Отметим, что доброволец и лейтенант Амина Окуева скончалась от пулевых ранений, полученных в результате обстрела автомобиля, где она находилась вместе с супругом. Адам Осмаев, находясь на месте водителя, получил огнестрельное ранение в ногу и пытался оказать помощь жене, но Окуева погибла на месте от пуль, попавших в голову.







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