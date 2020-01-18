Туберкулез и бунт: у омбудсмена рассказали о ситуации в Киевском СИЗО

Условия содержания заключенных в "Киевском следственном изоляторе" не соответствуют украинскому национальному законодательству, а также международным рекомендациям и нормам в сфере обращения с осужденными и лицами, взятыми под стражу. Об этом сообщает пресс-служба Секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека.



Так, сотрудники общественной организации "Украинский центр предотвращения пыток", среди которых бывшие политзаключенные Кремля, провели повторный мониторинговый визит в Киевское СИЗО.



Во время инспекции в изоляторе были обнаружены нарушения требований раздельного содержания. Большинство камер не имеют достаточного искусственного освещения, на окнах слишком много решеток, в некоторых камерах стены влажные и покрыты плесенью. Помещения не оборудованы бачками с кипяченой питьевой водой и приточно-вытяжной вентиляцией.



Кроме того, в некоторых камерах нет стекол на окнах и отопления. Заключенные вынуждены закрывать окна одеялами и спать в верхней одежде. По требованию правозащитников эти недостатки были устранены. В некоторых камерах не хватало кроватей и заключенные спали либо по очереди, либо на полу. В то же время, в новом корпусе есть камеры, "которые находятся в образцово-показательном состоянии и не используются".



Также зафиксированы факты отказа заключенным в обеспечении имуществом, в частности постелью. Оно было выявлено на складе, но администрация СИЗО продолжает "рекомендовать" родственникам заключенных передавать в изолятор постельное белье, подушки и одеяла.



Более того, было установлено нарушение права заключенных на охрану здоровья и медицинскую помощь. Новые осужденные и заключенные по прибытии не проходят санитарную обработку, и первичный медосмотр, из-за чего медики не контролируют состояние их здоровья. Рентгенологический кабинет находится в аварийном состоянии, нет воды, на стенах плесень, фактически нет канализации. Оборудование устарело, рентгенологический и флюорографический аппарат не работают.



"Во время визита было обнаружено 20 заключенных, находившихся в контакте с больными туберкулезом и которым в течение длительного времени не было проведено исследование", - говорится в сообщении.



Кроме того, между заключенными есть конфликты, которые могут привести к тяжким последствиям, в том числе к бунтам.

Отчет по итогам мониторинга будет направлен в Министерство юстиции, Офис генерального прокурора и другие органы власти.



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