"Мы можем быть благодарны России": вернувшийся из плена журналист Асеев

Донецкий журналист Станислав Макеев, которого так называемый "суд ДНР" приговорил к 15-ти годам заключения по статьям экстремизма и шпионажа в пользу Украины, попавший в список для обмена, рассказал о том, каким видит свободный Киев через призму трехлетнего содержания в "подвалах сепаратистов". Этим он поделился в широком интервью "Зеркалу недели".

По словам Асеева, больше всего его разочаровывает отношение простых граждан к тому, что происходит на востоке их страны.

"Недавно я зашел в метро, там сидела девушка, которая в смартфоне перебирала картинки детских подгузников. И, честно говоря, я удивился, мне расхотелось жить ... Потому что я понял, что тот опыт, который мы принесли из плена, по большому счету, никому не нужен. И это правильно. Люди просто хотят смотреть сериалы и водить детей в школу. Не надо им рассказывать, что кто-то кому-то там засовывает в задний проход электрод...", - делится бывший заключенный.

При этом Станислав Асеев подчеркнул и наличие другой стороны в мирной жизни.

"На следующей остановке в вагон зашел парень в камуфляже. И, знаешь, все как рукой сняло. Вагон и другие люди для меня перестали существовать. Вот, казалось бы, я должен двигаться в противоположную сторону от всей этой темы с Донбассом, но, как только увидел военного, это оказалось единственной связью с городом вообще...", - вспоминает журналист.

Также он поделился впечатлением от новогоднего поздравления президента Владимира Зеленского, в котором гарант задает вопрос от лица каждого украинца: "Кто я?" и ответил на него с точки зрения общей цели и стимула.

"Пока есть внешний агрессор, у нас автоматически есть материал для склеивания и сшивания Украины. И, в этом смысле, мы можем благодарить Россию. А там - посмотрим. Может, вырастет уже новое поколение, которому для объединения не понадобятся такие искусственные инъекции. Может, они просто воспринимать свою страну, культуру, территорию без какого-либо вообще дискурса на эту тему. Ну, а нам пока, конечно, приходится отталкиваться от того, что есть война, есть агрессор", - заключил Асеев.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Евросоюз и США отдельно поблагодарили украинского гаранта Владимира Зеленского за успешный обмен Станислава Асеева.

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