Украинцев будут обучать цифровой грамотности

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Минцифры будет обучать украинцев цифровой грамотности, для
этих целей оно запустило специальные сериалы. Об этом на своей странице в
Facebook написал вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил
Федоров.
"Мы запускаем образовательную онлайн платформу, которая
поможет обучить украинцев цифровым навыкам”, - написал он.
Сейчас опубликованы на сайте ведомства три образовательных сериала: базовый по цифровой грамотности, для учителей и для родителей "Онлайн-безопасность детей".
Как сообщало издание "Комментарии", ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что в декабре в Украине заработает приложение "Государство в смартфоне" — разработка программы уже на финишной прямой.
11 ноября Кабинет министров подключил 6 областей Украины к пилотному проекту "Лес в смартфоне". Он представляет собой электронный реестр заготовки древесины и онлайн-карту рубок.
Также мы писали о том, что в Украине запустят систему электронных доверенностей, которые будут дополнением к бумажным документам. При оформлении доверенности у нотариуса украинцы будут получать кроме стандартного бумажного бланка еще и pdf-файл.
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