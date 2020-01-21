Украинцев будут обучать цифровой грамотности

Минцифры будет обучать украинцев цифровой грамотности, для этих целей оно запустило специальные сериалы. Об этом на своей странице в Facebook написал вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Мы запускаем образовательную онлайн платформу, которая поможет обучить украинцев цифровым навыкам”, - написал он.

Сейчас опубликованы на сайте ведомства три образовательных сериала: базовый по цифровой грамотности, для учителей и для родителей "Онлайн-безопасность детей".

Как сообщало издание "Комментарии", ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что в декабре в Украине заработает приложение "Государство в смартфоне" — разработка программы уже на финишной прямой.

11 ноября Кабинет министров подключил 6 областей Украины к пилотному проекту "Лес в смартфоне". Он представляет собой электронный реестр заготовки древесины и онлайн-карту рубок.

Также мы писали о том, что в Украине запустят систему электронных доверенностей, которые будут дополнением к бумажным документам. При оформлении доверенности у нотариуса украинцы будут получать кроме стандартного бумажного бланка еще и pdf-файл.





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