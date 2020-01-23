Перепись населения в Украине: озвучены шокирующие данные

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Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет озвучил итоги
проведенной переписи населения Украины, пишет “Украинская правда”.
По его словам, по состоянию на 1
декабря прошлого года в Украине проживает 37 млн 289 человек, это число дано без
учета временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Также в это количество не
включались граждане, которые проживают за рубежом.
Он отметил, что в Киеве проживает 3,7 млн человек, и удивился этому показателю, так как считал, что людей будет меньше.
Напомним, что последняя перепись населения в стране
проводилась в 2011 году, тогда в Украине насчитали более 48 миллионов человек.
Согласно рекомендации ООН, перепись нужно проводить каждые десять лет
Как сообщало издание "Комментарии", основная цель переписи – получить информацию о том, в каких населенных пунктах и сколько живет людей, какого они пола и возраста. Еще одна из задач – собрать специализированные данные о составе семьи, жилье, национальности.
Также мы писали о том, что перепись населения Украины планировали провести в 2020 году с помощью смартфонов. Позже в Офисе президента Владимира Зеленского выступили с предложением, но из-за возможных больших растрат решено было провести перепись в бумажном варианте.
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