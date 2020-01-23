В Украине появилась полиция на лыжах

С 25 января на горнолыжном курорте "Красия" начнет работать лыжный патруль. Об этом сообщили на заседании в Ужгородском пресс-клубе, пишет "Укринформа".

Полицейские будут патрулировать по выходным до окончания зимнего сезона. Всего на смену будут выходить 5-7 правоохранителей, которые будут наблюдать за ситуацией. Туристы, которые катаются на лыжах смогут в случае необходимости обращаться к полиции за помощь.

Отметим, что в законодательстве нашей страны нет такого термина, как "снежный патруль", несмотря на то, что запросы о создании такого подразделения подавались неоднократно.

Как сообщало издание "Комментарии", полиция выезжает не только на происшествия, но и случаются довольно часто очень забавные вызовы. Был момент, когда полиция выехала на вызов к мужчине, который рассказал о том, что он отдыхал и поссорился с неизвестными и те начали его преследовать. В полиции отметили, что вел себя мужчина довольно странно, - он все время дрожал.

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