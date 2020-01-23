Язык

Українська

Русский

Coinspot 24.01.2020

BTC/USD

8 932.30

ETH/USD

171.60

LTC/USD

61.89

НБУ 24.01.2020

USD/UAH

24.25

EUR/UAH

26.00

RUB/UAH

0.351

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости Общество права человека В Украине появилась полиция на лыжах
НОВОСТИ Все новости

В Украине появилась полиция на лыжах

На курорте будут "снежный патруль"

23 января 2020, 13:22
Автор:

• Наталья Шевченко

С 25 января на горнолыжном курорте "Красия" начнет работать лыжный патруль. Об этом сообщили на заседании в Ужгородском пресс-клубе, пишет "Укринформа". 

Полицейские будут патрулировать по выходным до окончания зимнего сезона. Всего на смену будут выходить 5-7 правоохранителей, которые будут наблюдать за ситуацией. Туристы, которые катаются на лыжах смогут в случае необходимости обращаться к полиции за помощь.

Отметим, что в законодательстве нашей страны нет такого термина, как "снежный патруль", несмотря на то, что запросы о создании такого подразделения подавались неоднократно.

Как сообщало издание "Комментарии", полиция выезжает не только на происшествия, но и случаются довольно часто очень забавные вызовы. Был момент, когда полиция выехала на вызов к мужчине, который рассказал о том, что он отдыхал и поссорился с неизвестными и те начали его преследовать. В полиции отметили, что вел себя мужчина довольно странно, - он все время дрожал.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ukrinform.ru/rubric-tourism/2861362-na-zakarpate-zapuskaut-pervyj-v-strane-lyznyj-patrul.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...