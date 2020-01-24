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Подростки из Украины смогут самостоятельно посещать Крым с ID-паспортом

С 9 декабря детям от 14 до 16 лет представят больше полномочий в передвижении по Украине

24 января 2020, 09:55
Автор:

• Екатерина Белоброва

С 9 февраля дети с 14 до 16 лет, которые учатся на территории других регионов Украины, смогут самостоятельно пересекать административную границу с оккупированным Крымом при наличии паспорта в виде ID-карты. Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на пресс-службу Министерства по делам ветеранов.

"С 9 февраля вступают в силу изменения в порядок пересечения административной границы с временно оккупированным Крымом детьми в возрасте до 16 лет. С 14 до 16 лет дети смогут самостоятельно пересекать КПВВ при наличии паспорта Украины (ID-карты) или паспорта гражданина Украины для выезда за границу и наличии информации об обучении в Единой государственной электронной базе по вопросам образования, к которой работники Госпогранслужбы на КПВВ иметь доступ", - указано в сообщении.

Также отмечается, что упрощена сама процедура по пересечению КПВВ с Крымом для детей до 14 лет. Для тех, кто возвращается обратно на территорию полуострова после выезда накануне, станет возможным в сопровождении одного из родителей.

"К 19 февраля 2020 въезд в Крым происходит исключительно в сопровождении двух родителей или по нотариально заверенному согласию одного из родителей", - отметили в министерстве.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о силовом вторжении в оккупированный Россией полуостров со стороны крымско-татарского Меджлиса. 


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Источник: https://ua.interfax.com.ua/news/political/637188.html
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