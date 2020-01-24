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Канадцы выступили против переезда Меган Маркл и принца Гарри

Жители Канады подписали соответствующую петицию, которая собрала уже 80 тысяч голосов

24 января 2020, 11:03
Автор:

• Елена Волкова

Тысячи канадцев выступили против пребывания в их стране Меган Маркл и принца Гарри, которые недавно отказались от монарших титулов, решив самостоятельно устраивать жизнь и заниматься бизнесом. Как сообщает издание The Sun, один из членов парламента от штата Виктория в Ванкувере опубликовал в сети соответствующую петицию.

Согласно документу, охрана для Меган, которая состоит из шести спецагентов Британии и Канады, оплачивается за счет налогов местных жителей. Эксперты подсчитали, что в год на бывшую королевскую чету из госказны уходит около 6 млн фунтов только на охрану. Более того, еще 300 тыс. фунтов стерлингов ушло на расходы, связанные с переездом супругов из Великобритании. Примечательно, что всего за несколько дней петиция собрала около 80 000 голосов.

Как ранее сообщали "Комментарии", в Британии разразился скандал в связи с тем, что принц Гарри и Меган Маркл заявили о своем совместном желании отказаться от монарших титулов и переехать в Канаду. Позже Королева подписала указ, согласно которому принц Гарри и Меган Маркл больше не будут использовать титулы Ее величества. Кроме того, супруги не будут получать деньги на выполнение своих королевских обязанностей и обязаны вернуть в казну 2,4 миллиона фунтов стерлингов, потраченные на реконструкцию их семейного коттеджа Фрогмор-хаус, который останется их домом в Британии.


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Источник: https://www.thesun.co.uk/news/10799905/prince-harry-meghan-markle-petition-canadians-demanding-megxit-pay-security/
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