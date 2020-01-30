Милованов рассказал, как действовать при задержке зарплат

Ситуацию с невыплатами зарплат в Украине нужно срочно менять. Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на своей странице в Facebook.

Чиновник опубликовал список крупнейших предприятий-должников по заработной плате и дал рекомендации для работников.

В частности, Милованов попросил обращаться к профсоюзам, которые должны защищать интересы работников, готовить обращение в суд и жаловаться в Государственную службу по вопросам труда. По его словам, жалобы в указанную структуру позволят запустить процесс решения вопросов по своевременной выплате заработной платы.





Как сообщал портал "Комментарии", ранее Тимофей Милованов рассказал, при каких условиях работодатель может уволить сотрудника.

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