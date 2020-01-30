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Милованов рассказал, как действовать при задержке зарплат

Министр Милованов назвал предприятия с крупнейшими долгами по зарплате

сегодня, 13:22
Автор:

• Сергей Медведев

Ситуацию с невыплатами зарплат в Украине нужно срочно менять. Об этом заявил  министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на своей странице в Facebook.

Чиновник опубликовал список крупнейших предприятий-должников по заработной плате и дал рекомендации для работников.

В частности, Милованов попросил обращаться к профсоюзам, которые должны защищать интересы работников, готовить обращение в суд и жаловаться в Государственную службу по вопросам труда. По его словам, жалобы в указанную структуру позволят запустить процесс решения вопросов по своевременной выплате заработной платы.


Как сообщал портал "Комментарии", ранее Тимофей Милованов рассказал, при каких условиях работодатель может уволить сотрудника.


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