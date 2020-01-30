СБУшники посчитали, сколько россиян не пустили в Украину с 2014 года

Начиная с 2014 года, когда Российская Федерация аннексировала Крым и начала спонсировать незаконные террористические формирования на Донбассе, Служба безопасности Украины отказала во въезде в Украину гражданам РФ 5 024 раза. Об этом сообщила пресс-служба СБУ на своей странице в Facebook.

При этом ведомство отмечает, что только в 2019 году украинскую границу не смогли пересечь 675 россиян.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что харьковские активисты все же добились, чтобы СБУ закрыли въезд для российского актера, известного по главной роли в комедийном сериале "Счастливы вместе" Виктора Логинова.



"Сегодня стало известно, что в харьковском театре имени Шевченко состоится спектакль с участием российского актера Виктора Логинова, который выступал в оккупированном Севастополе. Спектакль был отменен, после нашего обращения в СБУ", – рассказали протестующие против посещения провинившегося артиста Украины.



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