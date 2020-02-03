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В Украину посылки из Китая будут доходить с опозданием

В "Укрпочте" сроки доставки почтовых отправлений могут быть изменены

сегодня, 13:57
Автор:

• Наталья Шевченко

В Украину посылки из Китая будут доходить с опозданием

Сроки доставки почтовых отправлений из Китая могут быть изменены. Об этом сообщили в “Укрпочте”. Причиной изменений стало то, что часть авиалиний сократили рейсы в Китай.

Отмечается, что  “Укрпочта  продолжает прием почты и сразу же после возобновления авиасообщения с Китаем отправления будут доставлены в эту страну.

"О вспышках коронавируса в Китае - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не вводит никаких запретов для перемещения товаров через границы и международной торговли. Она сообщает о безопасности посылок. Люди, которые получают посылки из Китая, не подвержены риску заражения”, - говорится в сообщении компании. 

 В компании отметили, что в данный момент нет никаких предпосылок говорить о том, то существует риск распространения коронавируса через товары.

Как сообщало издание "Комментарии", 3 февраля Кабинет министров утвердил план предотвращения заноса и распространения на территории страны коронавируса 2019-nCoV из Китая.

 Напомним, в Украине две команды ученых работают над созданием теста на коронавирус. Об этом рассказали источники в Министерстве здравоохранения и СНБО.

Пользователи интернета, как обычно не оставляют без внимания ни одну популярную в мире тему, так произошло в этот раз. Коронавирус, который был выявлен в Китае и наделал много шума по всему мира стал поводом для шуток и мемов.

Издание "Комменатрии"подготовило подборку фотожаб.

 

 


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Источник: https://www.ukrposhta.ua/ua/news/57042-do-uvagi-klintiv-informacija-onovljutsja
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