В Украину посылки из Китая будут доходить с опозданием

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Сроки
доставки почтовых отправлений из Китая могут быть изменены. Об этом сообщили в “Укрпочте”. Причиной изменений
стало то, что часть авиалиний сократили рейсы в Китай.
Отмечается,
что “Укрпочта продолжает прием почты и сразу же после
возобновления авиасообщения с Китаем отправления будут доставлены в эту страну.
"О вспышках коронавируса в Китае - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не вводит никаких запретов для перемещения товаров через границы и международной торговли. Она сообщает о безопасности посылок. Люди, которые получают посылки из Китая, не подвержены риску заражения”, - говорится в сообщении компании.
В компании отметили, что в данный момент нет никаких предпосылок говорить о том, то существует риск распространения коронавируса через товары.
Как сообщало издание "Комментарии", 3 февраля Кабинет министров утвердил
план предотвращения заноса и распространения на территории страны
коронавируса 2019-nCoV из Китая.
Напомним, в Украине две команды ученых работают над созданием теста на коронавирус. Об этом рассказали источники в Министерстве здравоохранения
и СНБО.
Пользователи интернета, как обычно не
оставляют без внимания ни одну популярную в мире тему, так произошло в этот
раз. Коронавирус, который был выявлен в Китае и наделал много шума по всему
мира стал поводом для шуток и мемов.
Издание "Комменатрии"подготовило подборку фотожаб.
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