В Киеве введут единый проездной на все виды транспорта

С 1 апреля 2020 года в Киеве планируют отменить раздельные месячные проездные билеты на разные виды общественного транспорта и ввести единые. Об этом говорится в проекте распоряжения КГГА "Об установлении тарифов на перевозку пассажиров и стоимости проездных билетов в городском пассажирском транспорте, который работает в обычном режиме движения".

В КП "Киевский метрополитен" ответили на два главных вопроса: что будет с жетонами и зелеными карточками.

- Решение о переходе на е-билет и данное распоряжение предусматривают, что жетоны будут работать до 31 марта. С 1 апреля разовый проход будет по qr-билетами.

- Поездки с зеленой карточки также можно будет использовать до 31 марта 2021 года.

Новым проектом распоряжения предлагается установить тарифы на перевозку пассажиров в городском пассажирском транспорте – метрополитене, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере, который работает в обычном режиме движения:

Предлагается установить стоимость билетов на перевозки городской электричкой, которая работает в обычном режиме движения:

Установить стоимость проездных билетов в городском пассажирском транспорте – метрополитене, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и городской электричке, который работает в обычном режиме движения:

Установить стоимость проездных билетов в городском пассажирском транспорте – метрополитене, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и городской электричке, который работает в обычном режиме движения, что используются с момента активации:

В стоимости проездных билетов не учтена стоимость носителя электронного билета.

Количество поездок, которое можно приобрести единовременно на транспортный ресурс носителя электронного билета, не может превышать 50 единиц. Общее количество поездок, которое может быть пополнено на транспортный ресурс носителя электронного билета, не может превышать 100 единиц.

Срок действия поездок на транспортном ресурсе носителя электронного билета составляет 12 месяцев с даты последней регистрации электронного билета в автоматизированной системе учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте города Киева независимо от форм собственности. Стоимость неиспользованных поездок, оставшихся на транспортном ресурсе носителя электронного билета, срок действия которых истек, не возвращается.

Приобретенные до 31 марта 2020 года поездки на пластиковой бесконтактной карточке действуют до 31 марта 2021 года.

В случае принятия — это распоряжение вступит в силу с 1 апреля 2020 года.

Отметим, что 15 июля на двух станциях метро ("Нивки" и "Ипподром") перестали продавать жетоны. Ранее купленные жетоны можно еще использовать на других вестибюлях данных станций и всех остальных станциях.

Как ранее сообщало издание "Комментарии", расчет за проезд в общественном транспорте будет происходить с использованием электронных билетов. 1 ноября общественный транспорт Киева ожидают серьезные изменения. По имеющимся данным, будут освобождены все кондукторы, изъяты из продажи бумажные билеты, которые используются в наземном транспорте и жетоны, необходимые для проезда в метрополитене. Также с началом ноября в обращение будут запущены электронные проездные билеты.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!