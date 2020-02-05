Украинцы смогут менять отчество на имя матери

В Украине хотят разрешить с 16 лет самостоятельно выбирать себе отчество. Депутаты уже передали соответствующий законопроект на рассмотрение в комитет Верховной Рады.

Во многих странах привязку к одному из родителей не используют. Депутаты говорят, что такая норма устарела и подготовили соответствующий законопроект, передает ТСН.

В 2004 году в Гражданском кодексе убрали норму о возможности самостоятельно без особых причин менять отчество.





Депутаты предлагают разрешить использование на выбор отчество или по матери или вообще отказаться от отчества, как во многих европейских странах.

Как сообщало издание "Комментарии", в конце марта 2018 года правительство приняло решение "Об утверждении образца бланка, технического описания и Порядка оформления, выдачи, обмена, пересылки, изъятия, возвращения государству, признания недействительным и уничтожения паспорта гражданина Украины", которое подразумевает запретить выпуск паспортов старого образца, чтобы постепенно граждане Украины перешли на пластиковые id-карточки.

В связи с тем, что в Украине еще действуют устаревшие системы, мало компаний, организации и государственных структур не имеют такого устройства, как RFID – сканеры, которые бы позволили считывать информацию с электронного паспорта.

Поэтому, каждый раз, когда нашим гражданам нужно будетпредоставить свою ID-карту для тех или иных нужд, всегда с собой необходимо иметь выписку из реестра о месте жительства.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!