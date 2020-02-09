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Упрощенный режим въезда в ОРДЛО для детей продлили до мая

Чтобы въехать в ОРДЛО детям от 14 до 16 лет достаточно иметь свидетельство о рождении

сегодня, 14:56
Автор:

• Екатерина Белоброва

Упрощенный режим въезда в ОРДЛО для детей продлили до мая

Кабинет министров Украины продлил упрощенный режим въезда детей на оккупированные территории Донбасса.  Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на Министерство  по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Сообщается, что до 1 мая 2020 года въезд на оккупированные территории Донбасса детей в возрасте от 14 до 16 лет, у которых нет паспорта, может осуществляться при предъявлении свидетельства о рождении.

Таким образом, граждане Украины, которые не имели возможности оформить паспорт из-за постоянного проживания на временно оккупированных территориях, могут пересекать КПВВ со свидетельством о рождении или справкой, выданной территориальным органом или подразделением ГМС при утере или краже паспорта.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о вхождении в силу новых правил для пересечения подростками границы с Крымом.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/ukraine-prodlili-uproshchennyy-rezhim-vezda-1581250860.html
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