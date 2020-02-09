Для детей до 16-ти лет вступили в силу новые правила пересечения границы с Крымом

С сегодняшнего дня, 9 февраля, дети от 14 до 16 лет смогут самостоятельно пересекать КПВВ при наличии паспорта Украины (ID карты) или паспорта гражданина Украины для выезда за границу. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на Министерство по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

В отношении детей, которые намерены пересечь границу с полуостровом, в Единой электронной базе по вопросам образования должна быть информация, к которой будет доступ на КПВВ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о внедрении новых правил для упрощения пресечения границы с оккупированным Крымом для детей. Кабинет министров Украины разработал эту схему еще в прошлом году, но сегодня она уже является официально открытой.

"К 19 февраля 2020 въезд в Крым происходит исключительно в сопровождении двух родителей или по нотариально заверенному согласию одного из родителей", - отмечали в министерстве ветеранов.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!