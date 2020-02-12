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Названа сумма, которую украинцы тратят на алкоголь

Госстат посчитал, сколько украинцы тратят в среднем в месяц на покупку алкоголя

сегодня, 09:50
Автор:

• Наталья Шевченко

Названа сумма, которую украинцы тратят на алкоголь

Одна украинская среднестатистическая семья тратит на алкогольные напитки, в среднем, 93 грн в месяц. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, собранные в II квартале 2019 года. 

Статистические данные свидетельствуют о том, что украинцы, проживающие в городах, тратят на алкогольные напитки несколько больше, чем жители сельской местности: 109,2 грн и 62,1 грн в месяц соответственно. 

При этом семьи с детьми тратят на алкогольные напитки несколько меньше, чем семьи, где нет детей 82 грн и 112,7 грн в месяц соответственно. 

В Госстатистике также рассказали, что в среднем ежемесячно среднестатистическая семья в Украине тратит на продукты питания и безалкогольные напитки 3,9 тыс. грн, на табачные изделия - 193 грн, на одежду и обувь - 556 грн, на транспорт - 584 грн.

Как сообщало издание "Комментарии", за прошедший период 2019 года спрос на безалкогольное пиво в Украине вырос на 11%.  

На протяжении последних 9 месяцев украинцы постепенно сбавляли темп в употреблении сильных алкогольных напитков – водки, коньяка, виски. Но при этом граждане активнее начали покупать безалкогольное пиво.



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Источник: https://comments.ua/
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