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"Обучение в Украине должно быть на украинском языке": Дубинский поддержал ликвидацию русскоязычных школ

По мнению нардепа от "Слуги народа" русский язык имеет место в Украине только как иностранный

сегодня, 18:18
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Обучение в Украине должно быть на украинском языке": Дубинский поддержал ликвидацию русскоязычных школ

Народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Дубинский однозначно поддержал закон, согласно которого все русскоязычные школьные классы с 1 сентября 2020 года перейдут на украиноязычную форму обучения. Об этом политик заявил в интервью на YouTube-канале "Эхо Киева".

"Между собой, здесь с вами, я могу говорить на любом языке, но я хочу, чтобы мои дети получали образование только на украинском языке, если они хотят жить в Украине", - обозначил Дубинский.

Также "слуга"-мажоритарщик подчеркнул, что, по его мнению, лучший способ привить любовь к родному языку, это не создание квот на телевидении, а обеспечение украинской речи в судопроизводстве и образовании.

"Русский язык может преподаваться в украинских школах как иностранный язык, ведь в нашей стране сейчас существуют частные школы, которые полностью преподают на английском и французском языках. Права на русский язык никого не лишают, это искусственная и надуманная проблема в обществе", - указал Дубинский.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в украинском Минкульте поддержали продление запретов на доступ к российским соцсетям.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=E92l0ehfw5I&app=desktop
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