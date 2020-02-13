"Обучение в Украине должно быть на украинском языке": Дубинский поддержал ликвидацию русскоязычных школ

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Народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Дубинский однозначно поддержал закон, согласно которого все русскоязычные школьные классы с 1 сентября 2020 года перейдут на украиноязычную форму обучения. Об этом политик заявил в интервью на YouTube-канале "Эхо Киева".
"Между собой, здесь с вами, я могу говорить на любом языке, но я хочу, чтобы мои дети получали образование только на украинском языке, если они хотят жить в Украине", - обозначил Дубинский.
Также "слуга"-мажоритарщик подчеркнул, что, по его мнению, лучший способ привить любовь к родному языку, это не создание квот на телевидении, а обеспечение украинской речи в судопроизводстве и образовании.
"Русский язык может преподаваться в украинских школах как иностранный язык, ведь в нашей стране сейчас существуют частные школы, которые полностью преподают на английском и французском языках. Права на русский язык никого не лишают, это искусственная и надуманная проблема в обществе", - указал Дубинский.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в украинском Минкульте поддержали продление запретов на доступ к российским соцсетям.
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