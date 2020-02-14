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В Украине могу разрешить подросткам с 14 лет менять пол без согласия родителей

Подросткам намерены дать право выбора пола начиная с 14 лет, пока что законопроект только передан в Верховную Раду

сегодня, 11:33
Автор:

• Наталья Шевченко

В Украине могу разрешить подросткам с 14 лет менять пол без согласия родителей  Парламенту предложили одобрить законопроект № 2684 о внесении изменений о реализации прав подростков в сфере здравоохранения. Этот документ разрешит подросткам с 14 лет менять пол без согласия родителей.  

"Подростки с 14 лет смогут отказываться от лечения алкоголизма, наркомании, токсикомании, других опасных зависимостей или болезней, изменить пол без согласия родителей", - говорится в тексте законопроекта.

Кроме того, он вносит изменения в закон Украины "Об охране детства" – заключается во внесении понятия "ребенок подросткового возраста (подросток)" и направлений социального становления подростков; определять особенности прав подростков в сфере здравоохранения;

Изменения также вносятся в основы законодательства Украины об охране здоровья – заключается во внесении изменений в статьи 39 путем предоставления права подросткам в доступе к информации о состоянии своего здоровья с 14 лет;

Кроме того, вносятся изменения в гражданский процессуальный кодекс Украины – заключается во внесении изменений к статье 285 путем предоставления права подросткам в доступе к информации о состоянии своего здоровья с 14 лет, а также дополнением статьи 32 положениями о возможности несовершеннолетних заключать сделки по реализации права на охрану здоровья.

Как сообщало издание "Комментарии", в Украине хотят разрешить с 16 лет самостоятельно выбирать себе отчество. Депутаты уже передали соответствующий законопроект на рассмотрение в комитет Верховной Рады. В 2004 году в Гражданском кодексе убрали норму о возможности самостоятельно без особых причин менять отчество. 


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Источник: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67795
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