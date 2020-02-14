В Украине могу разрешить подросткам с 14 лет менять пол без согласия родителей

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"Подростки с 14 лет смогут отказываться от лечения
алкоголизма, наркомании, токсикомании, других опасных зависимостей или
болезней, изменить пол без согласия родителей", - говорится в тексте
законопроекта.
Кроме того, он вносит изменения в закон Украины "Об
охране детства" – заключается во внесении понятия "ребенок
подросткового возраста (подросток)" и направлений социального становления
подростков; определять особенности прав подростков в сфере здравоохранения;
Изменения также вносятся в основы законодательства Украины
об охране здоровья – заключается во внесении изменений в статьи 39 путем
предоставления права подросткам в доступе к информации о состоянии своего
здоровья с 14 лет;
Кроме того, вносятся изменения в гражданский процессуальный кодекс Украины – заключается во внесении изменений к статье 285 путем предоставления права подросткам в доступе к информации о состоянии своего здоровья с 14 лет, а также дополнением статьи 32 положениями о возможности несовершеннолетних заключать сделки по реализации права на охрану здоровья.
Как сообщало издание
"Комментарии", в Украине хотят разрешить с 16 лет самостоятельно выбирать себе отчество. Депутаты уже передали
соответствующий законопроект на рассмотрение в комитет Верховной Рады. В 2004 году в
Гражданском кодексе убрали норму о возможности самостоятельно без особых причин
менять отчество.
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