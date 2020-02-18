Украина продаст три порта в Черном море

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
9 795,04
ETH/USD
249,41
LTC/USD
70,61
USD/UAH
24,47
EUR/UAH
26,52
RUB/UAH
0,39
Три украинских морских порта , которые имеют
выход к Черному морю, попали в список объектов, подлежащих приватизации из-за
их убыточности. Об этом говорится в сообщении Фонда госимущества Украины на
своей странице в Facebook.
"Среди почти 1000
объектов, подлежащих приватизации, есть немало интересных и достойных вашего
внимания. Например, три торговых морских порта Белгород-Днестровский, Скадовск
и Усть-Дунайск", - сказано в сообщении.
Отметим, крупнейший портовой оператор мира - DP World намерен приобрести контроль в Контейнерном терминале ТИС в порту Пивденный в Одесской области. Сделкой занимается инвестиционная компания SD Capital. При этом в ТИС не называют суммы договора, но сообщают, что это "крупнейшая инвестиция в инфраструктуре за всю историю независимости Украины". В ТИС также отметили, среди первоочередных планов DP World - внедрить новейшие IT-решения и глобальную экспертизу группы, сфокусироваться на развитии интермодального сегмента грузоперевозок и развитии на собственных, уже выкупленных ТИС землях индустриального парка по примеру крупнейшей свободной экономической зоны Jebel Ali Free Zone. Глава правления и генеральный директор DP World султан Ахмед Бин Сулайем также сообщил, что его компания рада расширению и присутствию в Украине.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости