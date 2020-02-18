Украина продаст три порта в Черном море

Три украинских морских порта , которые имеют выход к Черному морю, попали в список объектов, подлежащих приватизации из-за их убыточности. Об этом говорится в сообщении Фонда госимущества Украины на своей странице в Facebook.

"Среди почти 1000 объектов, подлежащих приватизации, есть немало интересных и достойных вашего внимания. Например, три торговых морских порта Белгород-Днестровский, Скадовск и Усть-Дунайск", - сказано в сообщении.



Как сообщало издание "Комментарии", в 2006 г Госдеп запретил продавать порты США, которые входили в состав P&O на момент ее покупки дубайской DP World из-за рисков для национальной безопасности США. А в 2012 г правительство РФ также вывело DP World из состава акционеров ООО " Восточная стивидорная компания" в Находке.

Отметим, крупнейший портовой оператор мира - DP World намерен приобрести контроль в Контейнерном терминале ТИС в порту Пивденный в Одесской области. Сделкой занимается инвестиционная компания SD Capital. При этом в ТИС не называют суммы договора, но сообщают, что это "крупнейшая инвестиция в инфраструктуре за всю историю независимости Украины". В ТИС также отметили, среди первоочередных планов DP World - внедрить новейшие IT-решения и глобальную экспертизу группы, сфокусироваться на развитии интермодального сегмента грузоперевозок и развитии на собственных, уже выкупленных ТИС землях индустриального парка по примеру крупнейшей свободной экономической зоны Jebel Ali Free Zone. Глава правления и генеральный директор DP World султан Ахмед Бин Сулайем также сообщил, что его компания рада расширению и присутствию в Украине.





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