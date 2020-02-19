Названы способы, как удалить себя из интернета

Пользуясь социальными сетями, никто не подозревает, насколько большим количеством личной информации мы выкладываем в интернет. Скандал с Facebook доказал, что порой соцсети о нас знают гораздо больше, чем мы бы хотели. Единственный выход для защиты своей конфиденциальности остается самая радикальная мера – удалить учетную запись из соцсетей. Издание “Сегодня” рассказало, как скрыть свою личность на примере удаления аккаунта Instagram.

Избавиться от профиля в Instagram не сложно, но есть некоторые особенности, на которые следует обратить внимание. Во-первых, есть два варианта удаления аккаунта Instagram: временный или навсегда. Основное отличие заключается в том, что при его удалении навсегда будут удалены все загруженные в социальную сеть фото и видео. Временное отключение просто сделает ваши данные невидимыми, но весь ваш контент останется, если вы решите вернуться.

Прежде всего рекомендуем сохранить все ваши фотографии из Instagram следующим способом:

1.Зайдите в Instagram на смартфоне.

2.Нажмите на значок "сендвич-меню" в правом верхнем углу (три горизонтальные линии).

3.Нажмите на "Настройки" в правом нижнем углу экрана.

4.Нажмите на "Безопасность".

5.Затем нажмите "Загрузить данные".

6.Оттуда введите свой адрес электронной почты и нажмите синюю кнопку "Запрос на загрузку".

Как сделать бекап Instagram-аккаунта

Удаление учетной записи Instagram:

1.Зайдите в свой профиль Instagram.

2.Нажмите на значок "сендвич-меню" в правом верхнем углу (три горизонтальные линии).

3.Нажмите на "Настройки" в правом нижнем углу экрана.

4.Нажмите "Справка".

5.Нажмите "Справочный центр".

6.Нажмите "Управление аккаунтом".

7.Нажмите "Удаление аккаунта" .

8.Выберите пункт "Как удалить аккаунт Instagram?" (или как временно заблокировать аккаунт Instagram, если необходимо)

9.Найдите ссылку "Удалить аккаунт", откроется окно браузера

10.Выберите причину удаления

11.Введите пароль для подтверждения намерений

12.Нажмите красную кнопку "Безвозвратно удалить мой аккаунт" для окончательного удаления аккаунта Instagram навсегда.





Как сообщало издание "Комментарии", программист создал шапку-невидимку для веб-камеры, которая может удалять человека из видео.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!