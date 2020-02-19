В Минветеранов возмущены разглашением имен погибших бойцов ООС

Глава министерства ветеранов Оксана Гаврилюк возмутилась тому, что через несколько часов после гибели 22-летнего бойца из 72-й мехбригады во время вооруженной атаки боевиков в Луганской области, в интернете начало активно распространять его имя и родственники бойца узнали роковую новость, будучи не подготовлены к страшному известию. Свое возмущение министр опубликовала в социальной сети Facebook.

"Вчера погиб 22-летний воин 72-й бригады и уже через несколько часов интернет замерцал именем и фамилией юноши. Со ссылкой на "достоверные источники", волонтеров и даже нардепов. У меня вопрос - сколько еще родственники и близкие погибших на фронте защитников будут узнавать о своей личной, частной трагедии из лент публичных новостей и с телеэкранов?", - в замешательстве пишет она.

Гаврилюк указала, что в связи с такой бестактностью, Кабмин вынужден разработать процедуру Церемониала захоронения украинских защитников, правила оповещения семей, упорядочение могил на аллеях воинов на кладбищах.

Далее министр поясняет, что включает себя Церемониал, предназначенный для достойного прощания с павшим бойцом, защищавшим родную украинскую землю.

"В Церемониале предусмотрены все детали: гроб, почетный караул, флаг, который в конце передается родственникам и все те мелкие детали, которые должны быть соблюдены при прощании с украинским воином", - отмечает Гаврилюк.

Также она подчеркнула, что особое внимание при разработке этого процесса уделено оповещению близким и семье погибшего.

"Они заслуживают узнать страшную новость по-человечески, цивилизованно, в корректной форме и с психологической поддержкой", - заключила чиновница.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кремль официально отмежевался от внезапного наступления террористов ОРДЛО на украинские позиции в районе Золотого.













Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!