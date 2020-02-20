В МИД рассказали о судьбе украинки, которую не эвакуировали домой из-за собаки

В МИД Украины ответили на запрос “Комментариев” о судьбе украинки Анастасии Зинченко, которую не эвакуировали в Украину из Уханя из-за собаки, которую девушка отказалась оставлять в Китае.

В МИД Украины заявили о том, что “посольство Украины в КНР в пределах компетенции приняло все возможные меры для обеспечения эвакуации всех граждан Украины, которые выразили желание покинуть провинцию Хубэй из-за вспышки эпидемии вирусной пневмонии, вызванной коронавируса COVID-19”.

После сложившейся ситуации дипломаты несколько раз обращались в уполномоченные органы КНР с просьбой предоставить возможность Анастасии Зинченко вылететь из Уханя вместе с ее любимцем, однако, ссылаясь на отсутствие полного пакета необходимых документов для вывоза собаки за границу, беспрецедентные карантинные мероприятия и специальный эвакуационный характер рейса, китайские власти каждый раз отказывались предоставить разрешение на перемещение через ее госграницу животного.

“Хотя госпожа Зинченко и другие граждане получили необходимые разрешения китайской стороны на эвакуацию, разрешение от китайских властей на эвакуацию ее собаки получить не удалось, о чем немедленно проинформировали упомянутую гражданку. Дипучреждением были предоставлены исчерпывающие консульско-правовые консультации о порядке вывоза домашних животных из Китая и их ввоз в Украину, - говорят в МИД. - Несмотря на рекомендации временно оставить собаку в Ухане, Зинченко окончательно приняла решение остаться в городе”.

В МИД уверяют, что посольство находится на постоянной связи со всеми гражданами Украины, которые остаются на территории провинции Хубэй, и предоставляет им всестороннюю помощь и содействие по всему комплексу вопросов.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Настя отказалась от эвакуации из китайского Уханя, так как ей не разрешили взять с собой ее собаку Мишель. Об этом Зинченко написала в своем Instagram.



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