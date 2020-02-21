Во Франции жителям запретили болеть и обращаться за медпомощью

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В 9 городах на западе Франции градоначальники подписали указы, которые запрещают местным жителям болеть и обращаться за медпомощью. Таким образом мэры решили наглядно показать высшим чиновникам, что в их городах не хватает врачей.
Как сообщают местные СМИ, документы содержат по 4 статьи, которые не имеют законной силы. В них речь идет о том, что в департаменте Сарт "нельзя иметь врожденные либо связанные с несчастным случаем проблемы со здоровьем, а также обращаться в больницы". Составители документа с иронией пишут, что все желающие могут отправиться в Париж, где им откроют доступ к эффективным медуслугам.
Мэры объясняют свой поступок тем, что они борются
за выживание региона: дескать, около 70 000 из более 560 000 людей не имеют
доступа к медпомощи из-за нехватки врачей, койко-мест, а также самих больниц.
Документ навали символическим, однако надеются, что он станет предупреждением
для министерства.
Напомним, сегодня в России произошло ЧП в поезде, который следовал по маршруту “Киев - Москва”. Как сообщают местные СМИ, у одной из пассажирок - гражданки Китая -поднялась высокая температура. В результате, всех, кто пребывал с ней в одном вагоне, пришлось отвезти в больницу на карантин.
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