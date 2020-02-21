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Во Франции жителям запретили болеть и обращаться за медпомощью

В 9 городах на западе Франции градоначальники в знак протеста подписали указы, которые запрещают болеть и обращаться за медпомощью

сегодня, 11:23 563
Автор:

• Елена Волкова

Во Франции жителям запретили болеть и обращаться за медпомощью

В 9 городах на западе Франции градоначальники подписали указы, которые запрещают местным жителям болеть и обращаться за медпомощью. Таким образом мэры решили наглядно показать высшим чиновникам, что в их городах не хватает врачей.

Как сообщают местные СМИ, документы содержат по 4 статьи, которые не имеют законной силы. В них речь идет о том, что в департаменте Сарт "нельзя иметь врожденные либо связанные с несчастным случаем проблемы со здоровьем, а также обращаться в больницы". Составители документа  с иронией пишут, что все желающие могут отправиться в Париж, где им откроют доступ к эффективным медуслугам.

Мэры объясняют свой поступок тем, что они борются за выживание региона: дескать, около 70 000 из более 560 000 людей не имеют доступа к медпомощи из-за нехватки врачей, койко-мест, а также самих больниц. Документ навали символическим, однако надеются, что он станет предупреждением для министерства.

Напомним, сегодня в России произошло ЧП в поезде, который следовал по маршруту “Киев - Москва”. Как сообщают местные СМИ, у одной из пассажирок - гражданки Китая -поднялась высокая температура. В результате, всех, кто пребывал с ней в одном вагоне, пришлось отвезти в больницу на карантин.


 


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Источник: https://comments.ua/
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