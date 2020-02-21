Пассажиров поезда «Киев – Москва» отправили на карантин из-за китаянки

Сегодня в России произошло ЧП в поезде, который следовал по маршруту “Киев - Москва”. Как сообщают местные СМИ, у одной из пассажирок - гражданки Китая - поднялась высокая температура. В результате, всех, кто пребывал с ней в одном вагоне, пришлось отвезти в больницу на карантин.

Случай произошел в Брянской области. У китаянки была температура выше 38 градусов, из-за чего ее сняли с поезда и немедленно доставили в местную инфекционку. В больницу пришлось доставить и пассажиров этого вагона: они тоже будут пребывать в изоляции какое-то время, чтобы исключить возможность заражения вирусом.

Как ранее сообщали "Комментарии", количество подтвержденных случаев заболевания коронавируса в Хубэй достигло 62 442 человека, а количество жертв от вспышки достигло 2144 человека.

Также мі писали о том, что после того, как украинку Анастасию Зинченко вчера отказались эвакуировать домой вместе с собакой Мишель, и она осталась в Ухане, в Сети прокатилась волна возмущений. Настя рассказала о том, что еды для нее и ее любимца осталось не так много, и была возмущена сложившейся ситуацией. Сегодня после вчерашних публикаций в СМИ ей позвонил президент Украины Владимир Зеленский.

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