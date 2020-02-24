Камеры помогут найти преступников по голосу, татуировкам и глазам

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В России преступников и подозреваемых будут искать с помощью
городских камер видеонаблюдения и опознавать не только по лицу, но также
радужной оболочке глаза, голосу и татуировкам, пишет “РБК”.
Поиск преступника или подозреваемого будет выглядеть таким
образом: после сбора всех данных на месте преступления (в том числе образцов
слюны, волос, отпечатков пальцев) информация будет загружаться в систему. Затем
программа выдаст список людей, которые могут быть связаны с местом
преступления.
Если в системе есть необходимые данные, то на камеры с распознаванием лиц подгружается фотография, плюс имеющиеся данные рассылаются по ответственным сотрудникам.
Как сообщало издание "Комментарии", недавно технология распознавания лиц помогла найти похитителя картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым". Полицейские обратились за помощью к специалистам, отвечающим за систему "Безопасный город". Они применили алгоритм, установили личность мужчины, вынесшего полотно из Третьяковской галереи, и проследили по камерам, куда он отправился.
Также мы писали, что с 2017 года в Киеве на станциях метро установили камеры с системой распознавания лиц. Система видеоаналитики позволит
выявить преступников среди людей, которые передвигаются на конкретном участке
метро.
Вскоре планируется дооснастить комплексной системой видеонаблюдения школы, детсады, больницы, театры и музеи.
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