Камеры помогут найти преступников по голосу, татуировкам и глазам

В России преступников и подозреваемых будут искать с помощью городских камер видеонаблюдения и опознавать не только по лицу, но также радужной оболочке глаза, голосу и татуировкам, пишет “РБК”.



Поиск преступника или подозреваемого будет выглядеть таким образом: после сбора всех данных на месте преступления (в том числе образцов слюны, волос, отпечатков пальцев) информация будет загружаться в систему. Затем программа выдаст список людей, которые могут быть связаны с местом преступления.



Если в системе есть необходимые данные, то на камеры с распознаванием лиц подгружается фотография, плюс имеющиеся данные рассылаются по ответственным сотрудникам.

Как сообщало издание "Комментарии", недавно технология распознавания лиц помогла найти похитителя картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым". Полицейские обратились за помощью к специалистам, отвечающим за систему "Безопасный город". Они применили алгоритм, установили личность мужчины, вынесшего полотно из Третьяковской галереи, и проследили по камерам, куда он отправился.

Также мы писали, что с 2017 года в Киеве на станциях метро установили камеры с системой распознавания лиц. Система видеоаналитики позволит выявить преступников среди людей, которые передвигаются на конкретном участке метро.



Вскоре планируется дооснастить комплексной системой видеонаблюдения школы, детсады, больницы, театры и музеи.





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