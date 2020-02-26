"Люди с инвалидностью получат приоритет в очередях", - Гончарук

Согласно согласованной Кабинетом министров поправке к Закону "Об основах социальной защищенности людей с инвалидностью в Украине", люди с инвалидностью смогут получать обслуживания на кассах без очереди. Об этом написал премьер-министр Алексей Гончарук в своем Телеграмм-канале.

Речь идет о первоочередном обслуживании в любых кассах транспорта, а также на всех предприятиях, учреждениях и организациях, которые предоставляют любые услуги населению.

"Правительство усиливает социальные гарантии лиц с ограниченными возможностями для их интеграции в общественную жизнь и повышение доступности инфраструктурных объектов", - указано в сообщении главы правительства.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что первая леди Елена Зеленская анонсировала программу по созданию безбарьерной среды для людей с низкой мобильностью и заручилась поддержкой австрийского представительства.

"Пункт, который требует особого внимания, - адаптация уже имеющихся зданий", - отметила жена украинского президента после дипломатической встречи с послом Австрии в Украине Гернотом Пфандлером.



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