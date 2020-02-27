Стало известно, где в Киеве кнопки вызова экстренной помощи

В Киеве установлены уже 29 кнопок экстренной помощи, через которые ежедневно поступает около 10 обращений от граждан. Стало известно, где в Киеве "кнопки спасения".

Так, теперь для того, чтобы связаться с оператором полиции, достаточно просто нажать кнопку.

На балансе КП "Информатика" учтены 29 кнопок экстренного вызова помощи, из них 8 установлены по адресам:

ул. Салютная, 2-а, – 1 кнопка;

в зоне мостового пешеходно-велосипедного перехода между парками "Крещатый" и "Владимирская горка" в Печерском и Шевченковском районе – 4 кнопки;

Парк "Наталка" - 1 кнопка;

Андреевский спуск - 1 кнопка;

въездная группа на Трухановом острове - 1 кнопка.

Согласно п. 10 Положения о комплексной системе видеонаблюдения города Киева, утвержденного решением Киевского городского совета от 05.07.2018 № 1195/5259, к Комплексной системе видеонаблюдения подключены 28 кнопок экстренного вызова помощи, которые установлены и находятся на балансе в КП "Киевзеленстрой" в качестве средства видеофиксации, находящихся в чужом владении, а именно:

Парк им. Романа Шухевича - 8 кнопок;

Парк "Куреневский" - 4 кнопки;

Парк "Наталка" - 6 кнопок;

Парк "Совки" - 10 кнопок.

Стоимость закупки 7 тыс. камер видеонаблюдения и кнопок экстренной помощи составила 95 млн 827 тыс. 922,75 грн.

Статистика обращений: до 10 раз на день, больше всего пользуются кнопками, что расположены в парке "Наталка" и на Андреевском спуске.

Как сообщало издание "Комментарии", в Киеве до конца года на всех станциях метро появятся дефибрилляторы. Изначально планировалось оснастить 20 станций метро устройствами запуска сердца, однако, учитывая важность проекта, сегодня их количество возросло до 52 благодаря Департаменту здравоохранения города Киева. Проект распоряжения находится на согласовании в структурных подразделениях КГГА.



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