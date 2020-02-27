В Украине прекращают вещание три русскоязычных телеканала

Национальный совет по вопросам теле- и радиовещания запретил трансляцию телеканалов "Еврокино", "Топшоп ТВ" и "Зоопарк". Об этом передает пресс-служба ведомства.

"Страной-правообладателем всех трех программ является Российская Федерация, лицензии на вещание телеканалов выданные Роскомнадзором, язык ведения программ - русский", - указано в сообщении, где добавили, что за решение о запрете проголосовали единогласно все члены Нацсовета.

Также отмечается, что для исключения из Перечня трех телеканалов, относящихся к юрисдикции Российской Федерации, которую законодательством Украины признано государством-оккупантом и страной-агрессором, в решениях приведены соответствующие законодательные основания. В частности, решением СНБО от 2015 года было поручено Кабмину при участии Национальной рады принять безотлагательные меры относительно прекращения российской информационной агрессии, осуществляемой с использованием иностранных и отечественных средств массовой информации. Поэтому Нацрада решила временно приостановить рассмотрение вопроса об адаптации российских каналов.

Напомним, в сентябре портал "Комментарии" сообщал, что глава государства Владимир Зеленский пообещал не закрывать телеканалы и не создавать препятствий для свободы слова.





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