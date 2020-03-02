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Родители крымских школьников просят Путина вернуть украинский язык в обучение

В радиоэфире передачи "Крым. Реалии" правозащитники из Крыма обсудят перспективу украинского языка в условиях оккупации

сегодня, 18:59
Автор:

• Екатерина Белоброва

Родители крымских школьников просят Путина вернуть украинский язык в обучение

Родительский совет из нескольких школьных заведений в аннексированном Крыму сделали обращение в адрес президента Российской Федерации Владимира Путина и к лидеру крымской ячейки партии "Коммунисты России" Леониду Грачу с просьбой помочь восстановить возможность получения образования на украинском языке. Об этом сообщает портал "Крым. Реалии" с анонсом радиоэфира "Крымский вечер".

В прямом эфире гости и слушатели смогут услышать и обсудить наболевший вопрос полной ликвидации украинских школ в Крыму после аннексии.

"Мы, родители украинских детей, требуем у властей Крыма, министерства образования и культуры возобновить работу украинской гимназии как было раньше и открыть в каждом райцентре украинские школі. Мы не должны лишать права наших детей учиться на родном для них языке, пусть это и речь меньшинства", - указано в письме, которое опубликовано в газете "Искра правды".

Здесь же инициаторы возрождения украинской речи в Крыму указали, что среди тех, кто создал архитектуру и промышленность на полуострове, было немало почетных украинцев, поэтому данью уважения к ним будет восстановление украиноязычных культуры и образования.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский отметил необходимость вывести из оборота образования в Украине русский язык.

"Русский язык может преподаваться в украинских школах как иностранный язык, ведь в нашей стране сейчас существуют частные школы, которые полностью преподают на английском и французском языках. Права на русский язык никого не лишают, это искусственная и надуманная проблема в обществе", - указал член партии-монобольшинства.



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Источник: https://ru.krymr.com/a/news-kommunistov-i-putina-prosyat-otstoyat-ukrainskij-yazyk/30464653.html
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