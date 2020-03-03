Главное ЛГБТ-событие в Украине "КиевПрайд" будет длиться целый месяц

Организаторы главного правозащитного ЛГБТ-события в Украине под названием "КиевПрайд" объявили даты и темы мероприятий в 2020 году. Об этом сообщает "Хмарочос".



В этом году ПрайдНеделя превратилась в ПрайдМесяц за счет увеличения количества мероприятий, предшествующих Маршу Равенства, которые пройдут с 17 мая по 21 июня. Этому способствовал запрос сообщества, партнерских организаций и бизнеса.

Традиционный правозащитный Марш Равенства пройдет в центре Киева в летнее воскресенье, 21 июня. Главный слоган в этом году — "Быть разными хорошо вместе".

Директор "КиевПрайд" Руслана Панухник рассказала, что таким слоганом организаторы хотят выделить индивидуальность каждого и подчеркнуть, что "только в единстве наша сила". В этом году событие стремится объединить всех — разных и уникальных — в единой борьбе за лучшее будущее, равные права и возможность быть теми, кем хочется быть.

Как сообщал портал "Комментарии", открытый гей и кандидат в президенты США Пит Буттиджич снял свою кандидатуру с предвыборной гонки в пользу другого демократа Джо Байдена.

Фото: УНИАН

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