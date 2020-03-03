Главное ЛГБТ-событие в Украине "КиевПрайд" будет длиться целый месяц

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Организаторы главного
правозащитного ЛГБТ-события в Украине под названием "КиевПрайд" объявили даты и
темы мероприятий в 2020 году. Об этом сообщает "Хмарочос".
В этом году ПрайдНеделя
превратилась в ПрайдМесяц за счет увеличения количества мероприятий,
предшествующих Маршу Равенства, которые пройдут с 17 мая по 21 июня. Этому
способствовал запрос сообщества, партнерских организаций и бизнеса.
Традиционный
правозащитный Марш Равенства пройдет в центре Киева в летнее воскресенье, 21
июня. Главный слоган в этом году — "Быть разными хорошо вместе".
Директор "КиевПрайд" Руслана Панухник рассказала, что таким слоганом организаторы хотят выделить индивидуальность каждого и подчеркнуть, что "только в единстве наша сила". В этом году событие стремится объединить всех — разных и уникальных — в единой борьбе за лучшее будущее, равные права и возможность быть теми, кем хочется быть.
Как сообщал портал "Комментарии", открытый гей и кандидат в президенты США Пит Буттиджич снял свою кандидатуру с предвыборной гонки в пользу другого демократа Джо Байдена.
Фото: УНИАН
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