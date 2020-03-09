«Гендерное неравенство — самая большая проблема в области прав человека» — генсек ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в Международный женский день 8 марта заявил, что самой большой проблемой в области прав человека сегодня является гендерное неравенство, с которым приходится сталкиваться в обществе. Об этом сообщили в издании Politico.



Кроме того, генеральный секретарь назвал себя "гордым феминистом". Также он рассказал, что 189 стран приняли документ о достижении равенства женщин еще 25 лет назад, однако сегодня миллионы женщин по всему миру все еще вынуждены бороться с дискриминацией, насилием и нищетой.

Согласно последнему докладу "ООН-Женщины", мужчины занимают более 70% политических должностей, а около 90% и мужчин, и женщин предвзято относятся к женщинам.

Среди других показателей — 500 тысяч безграмотных женщин и девочек старше 15 лет по всему миру. Также 28% людей до сих пор считают, что муж имеет право избивать собственную жену, а 40% уверены, что мужчинам лучше удается работать и вести бизнес.

"Глубоко укоренившийся патриархат и женоненавистничество создали заметный гендерный разрыв в экономике, политике, корпорациях, обществе и культуре", — подчеркнул генеральный секретарь ООН. По словам Гутерриша, женщины часто лишены голоса, а общество игнорирует их мнение и недооценивает опыт.

Как сообщал портал "Комментарии", женщины в Украине зарабатывают на 20% меньше мужчин.

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