«Гендерное неравенство — самая большая проблема в области прав человека» — генсек ООН

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Генеральный секретарь
ООН Антониу Гутерриш в Международный женский день 8 марта заявил, что самой
большой проблемой в области прав человека сегодня является гендерное
неравенство, с которым приходится сталкиваться в обществе. Об этом сообщили в
издании Politico.
Кроме того, генеральный
секретарь назвал себя "гордым феминистом". Также он рассказал, что 189 стран
приняли документ о достижении равенства женщин еще 25 лет назад, однако сегодня
миллионы женщин по всему миру все еще вынуждены бороться с дискриминацией,
насилием и нищетой.
Согласно последнему
докладу "ООН-Женщины", мужчины занимают более 70% политических должностей, а
около 90% и мужчин, и женщин предвзято относятся к женщинам.
Среди других
показателей — 500 тысяч безграмотных женщин и девочек старше 15 лет по всему
миру. Также 28% людей до сих пор считают, что муж имеет право избивать
собственную жену, а 40% уверены, что мужчинам лучше удается работать и вести
бизнес.
"Глубоко укоренившийся патриархат и женоненавистничество создали заметный гендерный разрыв в экономике, политике, корпорациях, обществе и культуре", — подчеркнул генеральный секретарь ООН. По словам Гутерриша, женщины часто лишены голоса, а общество игнорирует их мнение и недооценивает опыт.
Как сообщал портал "Комментарии",
женщины в Украине зарабатывают на 20% меньше мужчин.
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