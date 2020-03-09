"Мужчины лучше женщин": ООН опубликовали ошеломительную статистику

Результаты исследования, проведенные социологической группой ООН, показали, что 90% населения Земли относятся к женскому полу с предубеждением. Статистика уже опубликована на официальном сайте всемирной организации.

Опрос был проведен в 75-ти странах мира, где проживает более 80% всех жителей планеты. Почти половина опрошенных считают, что мужчины – лучшие политические лидеры, чем женщины, а 40% уверены, что мужчины больше преуспевают в бизнесе (потому что они мужчины, а не потому, что права женщин-предпринимательниц ущемляют). Треть опрошенных, независимо от гендера, оправдывают семейное насилие: они считают "приемлемой" ситуацию, когда муж бьет свою супругу.

Директор отдела отчетов Программы Развития ООН Педро Консейсау охарактеризовал эти данные как шокирующие, учитывая, что во всех профессиональных и общественных отраслях ежегодно сокращается индекс гендерного разрыва.

"Все знают, что мы живем в мире, где доминируют мужчины. Это исследование помогло перевести наши убеждения в цифры и это действительно шокирует в условиях практически уравненных прав для мужчин и женщин", - обозначил социолог.

Самыми прогрессивными странами стали Австралия, Андорра, Швеция, Нидерланды, Новая Зеландия и Норвегия. Только в этих шести странах (из 75) большинство населения не ставит во второй ряд за мужчинами только из гендерного принципа.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Австралии появилась линейка нижнего белья для мужчин, целиком подражающая женской моде кружев и рюшей.









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