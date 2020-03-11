"Сволочи" и "нищеброды": в Варшаве судят поляка, который много лет оскорблял украинцев в Facebook

В Варшаве служители Фемиды начали рассматривать дело поляка, который публично оскорбил украинскую нацию в Facebook. Об этом сообщает местное издание Gazeta Wyborcza.

67-летнего Анджея Л. обвиняют в том, что на протяжении многих лет в соцсетях он обзывал украинцев "бандеровцами", "сволочами" и "нищебродами". Более того, поляк совершил антисемитские выпады в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко. Житель Варшавы также заявил в Сети, что весь украинский народ виновен в трагической гибели поляков на Волыни в годы Второй мировой войны.

Как сообщают польские СМИ, Анджей не признает свою вину и обвиняет прокуратуру во вмешательстве в его личную жизнь. За оскорбление украинцев мужчине грозит до трех лет тюрьмы.

Напомним, Израиль и Польша были возмущены украинскими маршами в память Степана Бандеры.





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