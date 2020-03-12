"Шесть лет войны": миссия ООН назвала количество жертв на Донбассе

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За период с 14 апреля 2014 года до 15 февраля 2020 года вооруженный конфликт на Донбассе стал причиной гибели более 13 тысяч человек. Об этом сообщает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на доклад Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.
В указанное число входят минимум 3350 гражданских лиц, примерно 4100 украинских военнослужащих и примерно 5650 членов вооруженных групп
Кроме того, число раненых во время прямых атак и бомбежек по территориям отдельных районов Донецкой и Луганской областей превышает порог в 30 тысяч - около 7-9 тыс. гражданских лиц, 9,5-10,5 тысяч украинских военнослужащих и 12,5-13,5 тысяч членов вооруженных группировок ЛДНР.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что во время презентации Национальной платформы примирения и единства в Киеве, произошло нападение на замсекретаря СНБО Сергея Сивохо.
Мероприятие сорвали участники НП "Национальный корпус", которые радикально отреагировали на заявление Сивохо, что на Донбассе происходит "внутренний конфликт".
В дальнейшем журналисты уточнили у него, что именно он имел в виду под этим термином, Сивохо ответил, что подразумевался "многослойный конфликт".
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