Язык

Українська

Русский

Coinspot 12.03.2020

BTC/USD

6102.60

ETH/USD

139.80

LTC/USD

34.75

НБУ 12.03.2020

USD/UAH

26.60

EUR/UAH

30.05

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Записки эмигранта
Comm:health
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество права человека "Шесть лет войны": миссия ООН назвала количество жертв на Донбассе
НОВОСТИ Все новости

"Шесть лет войны": миссия ООН назвала количество жертв на Донбассе

Война на Донбассе унесла более 13 тысяч жизней как среди военного, так и мирного населения

сегодня, 16:13
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Шесть лет войны": миссия ООН назвала количество жертв на Донбассе

За период с 14 апреля 2014 года до 15 февраля 2020 года вооруженный конфликт на Донбассе стал причиной гибели более 13 тысяч человек. Об этом сообщает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на доклад Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

В указанное число входят минимум 3350 гражданских лиц, примерно 4100 украинских военнослужащих и примерно 5650 членов вооруженных групп

Кроме того, число раненых во время прямых атак и бомбежек по территориям отдельных районов Донецкой и Луганской областей превышает порог в 30 тысяч - около 7-9 тыс. гражданских лиц, 9,5-10,5 тысяч украинских военнослужащих и 12,5-13,5 тысяч  членов вооруженных группировок ЛДНР.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что во время презентации Национальной платформы примирения и единства в Киеве, произошло нападение на замсекретаря СНБО Сергея Сивохо.

Мероприятие сорвали участники НП "Национальный корпус", которые радикально отреагировали на заявление Сивохо, что на Донбассе происходит "внутренний конфликт".

В дальнейшем журналисты уточнили у него, что именно он имел в виду под этим термином, Сивохо ответил, что подразумевался "многослойный конфликт".


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/missiya-oon-nazvala-chislo-zhertv-6-let-voyny-1584017889.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...