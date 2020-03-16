Карантин в Украине: что получат жители Донбасса

С 16 марта по приказу командующего Объединенных сил на Донбасских контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) в течение двух недель ужесточаются меру пропуска. Со стороны ОРДЛО будут пропускать исключительно тех, кто имеет постоянную регистрацию на подконтрольных украинским властям территориях.



Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что временном будет прекращено действие положений о не более чем 60 дней пребывания на временно оккупированной территории (ВОТ) как основании для отмены действия справки внутренне перемещенного лица (ВПЛ). Равно как – о необходимости в прохождении в определенный срок физической идентификации. Всё это могло стать основанием для прекращения социальных и пенсионных выплат.



"Форс-мажор, которого не ждали"

Правозащитник, юрист Громадського холдингу "Група впливу" Мария Красненко подчеркивает, что из этих заявлений можно сделать вывод о понимании украинскими властями потребностей жителей Донбасса – и шагах навстречу.

"Сейчас мы ожидаем утверждения этих слов нормативно-правовыми актами, – подчеркивает Красненко. – Вместе с тем, неприемлемыми остаются введенные ограничения относительно пересечения линии соприкосновения (в частности – регистрация места жительства как основание для пропуска на подконтрольную или оккупированную территорию). К сожалению, пока подобный порядок не учитывает особенности в отношении отдельных категорий граждан – ВПЛ, трудовых мигрантов, чье фактическое место проживания отличается от зарегистрированного и может быть подтверждено. Мы в очередной раз отмечаем, что вопрос коммуникаций и реакции государства касательно жителей ВОТ в подобных ситуаций могут сделать гораздо больше, чем годы переговоров в Минском формате. И поэтому надеемся, что государство максимально прислушивается к тем рекомендациям, которые были предоставлены и опубликованы общественностью".

Глава Аналитического центра "Донбасский институт региональной политики", соучредитель в Гуманитарной организации "Ответственные граждане" Энрике Менендес подчеркивает, что коронавирус – типичный форс-мажор, которого никто не ждал. И он оказывает влияние абсолютно на весь мир. И всё же на Донбассе, где шестой год идут боевые действия и существует линия разграничения (соприкосновения) – особая ситуация.



"Конечно, меня опечалило известие об ужесточении мер пропуска на КПВВ. Это на данный момент одно из самых значимых проявления эпидемии для Донбасса. Речь ведь фактически об ограничении передвижения внутри одной страны, – подчеркивает Менендес. – По такой логике, нужно закрывать движение между областями на остальной части страны. Впрочем, мы понимаем, почему данные меры ввели на Донбассе. Украинская власть не может контролировать здравоохранение на неподконтрольной территории. И всё же – это тревожный звоночек. В какой-то мере таким образом испытывают реакцию общества на возможное полное закрытие донбасских КПВВ и абсолютную изоляцию ОРДЛО".

Попадет под удар и значительно ослабленная конфликтом экономика Донбасса, уверен эксперт. А это, в свою очередь, будет провоцировать социальное недовольство.

"Непонятно, готовы ли к эпидемии системы здравоохранения как на подконтрольной, так и на неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей, – продолжает Менендес. – Есть ли в достаточном количестве аппараты искусственного дыхания, тесты и так далее. Еще один важный момент – из-за войны на Донбассе резко вырос отток молодежи и увеличился процент пожилых людей. А коронавирус, как известно, особо опасен именно для пожилых. В нашем случае ситуация усугубляется слабой социальной защитой данной категории населения, маленькими пенсиями, хромой системой здравоохранения. Считают, что власти (и региональные, и центральные) должны разработать специальную программу именно для этой категории украинцев".

"Чем меньше контактов - тем лучше"

Председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко обращает внимание на то, что любая реинтеграция возможна лишь после деоккупации. А подвижек в этом направлении пока нет. И тут на ситуацию влияет не коронавирус, а Кремль.

"Однако Россия в данный момент пытается выйти из всех переговорных процессов как сторона переговоров – и представить российско-украинскую войну как гражданский конфликт, – подчеркивает Жовниренко. – Параллельно с этим используется стратегия постоянного проведения обстрелов, чтобы деморализовать и мирное население, и наших военных, которые не могут сейчас дать должный ответ, не могут пойти в наступление. И этот деморализационный вирус не менее страшен, чем коронавирус".

В то же время, подчеркивает эксперт, меры противодействия коронавирусу усилят изоляцию оккупированной части Донбасса. Которая и без того изолирована вследствие действий РФ.

"Абсолютно правильные меры противостояния вирусу, которые ввели на КПВВ (ограничения по пропуску в ту и другую сторону), конечно, не способствуют сближению. Но без них было нельзя, – уверен Жовниренко. – Сейчас для многих дом стал крепостью, как в поговорке. И чем меньше будет различных контактов, тем лучше… Ситуация с невидимым врагом (коронавирусом), который уничтожает всех, не зависимо от политических взглядов, могла бы прочистить мозги некоторым сторонникам "русского мира". Но шквал российской пропаганды, "стокгольмский синдром" и угроза обстрелов, невозможность куда-то выехать, фактически нивелируют возможность провести переоценку ценностей жителями временно оккупированных территорий".

Как сообщал портал "Комментарии", в Украине на время карантина, до 3 апреля, будут закрыты 94 пункта пропуска и контроля через государственную границу.

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