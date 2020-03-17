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105 брошенных на Шри-Ланке украинцев записали видео для Зеленского

Украинцы должны были лететь по маршруту "Коломбо - Дубай - Киев", однако уже перед вылетом узнали, что аэропорт "Борисполь" отказывается их принять. Наши земляки уповают на президента Владимира Зеленского

сегодня, 10:40
Автор:

• Елена Волкова

105 брошенных на Шри-Ланке украинцев записали видео для Зеленского

Из-за закрытия авиасообщения в Украине в Коломбо (Шри-Ланка) оставили 105 пассажиров, которых в аэропорту не пустили на регистрацию. Украинцы должны были лететь по маршруту "Коломбо - Дубай - Киев", однако уже перед вылетом узнали, что аэропорт "Борисполь" отказывается их принять. Об этом пишет "Украинская правда".
После того, как сотне человек отказали в возвращении домой, они записали видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и народу с просьбой помочь им попасть домой в столь непростое время.

Как ранее сообщали "Комментарии", на сегодняшней экстренной сессии парламента главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил о том, что МОЗ меняет алгоритм диагностики инфицированных китайский лихорадкой. Коронавирус теперь передается не из других стран, а внутри Украины. По словам Ляшко, в Украине официально подтвердили 7 случаев коронавируса, в 4 из которых люди не путешествовали и были инфицированы дома.


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Источник: comments.ua
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