105 брошенных на Шри-Ланке украинцев записали видео для Зеленского

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Из-за закрытия авиасообщения в Украине в Коломбо (Шри-Ланка) оставили 105 пассажиров, которых в аэропорту не пустили на регистрацию. Украинцы должны были лететь по маршруту "Коломбо - Дубай - Киев", однако уже перед вылетом узнали, что аэропорт "Борисполь" отказывается их принять. Об этом пишет "Украинская правда".
После того, как сотне человек отказали в возвращении домой, они записали видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и народу с просьбой помочь им попасть домой в столь непростое время.
Как ранее сообщали "Комментарии", на сегодняшней экстренной сессии парламента главный санитарный врач
страны Виктор Ляшко заявил о том, что МОЗ меняет алгоритм диагностики инфицированных китайский лихорадкой. Коронавирус теперь передается не из
других стран, а внутри Украины. По словам Ляшко, в Украине
официально подтвердили 7 случаев коронавируса, в 4 из которых люди не
путешествовали и были инфицированы дома.
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