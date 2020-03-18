Тюрьмы Украины закрывают на карантин для свидания с родственниками заключенных

В местах заключения по всей Украине вводится особый режим в связи с общенациональным карантином и все свидания с родственниками временно отменяются. Об этом написал на своей странице глава Министерства юстиции Денис Малюська на своей странице в Facebook.

Так, для того, чтобы в тюрьмах не возникло очага или распространения опасного вируса COVID-19, тюремный персонал получил новые распоряжения о санитарных и дисциплинарных нормах для режимных объектов. Среди прочих, это отмена всех запланированных свиданий с родными заключенных на длительных и коротких свиданиях до окончания карантина, предположительно 3 апреля.

Кроме того, все помещения и камеры будут дополнительно подвергаться влажной уборке, а групповые перемещения осужденных на территории закрытого здания будут ограничены.

"Из трудностей: не хватает медицинского персонала при учреждениях исполнения наказаний. Средства индивидуальной защиты есть, но надо больше. Ищем источники и ресурсы для пополнения резервов", - заключил Денис Малюська и призвал сообщать ему о любых нарушениях, которые могут происходить на закрытых объектах, в связи с форм-мажором.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр юстиции Денис Малюська анонсировал продажу государственных тюрем для введения частной формы собственности для мест заключения.

Ситуация сложная с финансированием. Средств на инфраструктуру у нас нет. Мы сейчас прорабатываем механизм, чтобы продавать существующие здания тюремной системы и на эти средства строить что-то новое, - заявил министр. - Учитывая то, что у нас больше тюрем, чем нам нужно, существенно больше, мы вполне можем устроить распродажу тюрем. Если мы, конечно, договоримся о механизме, чтобы эти средства не шли просто в общий фонд бюджета, а чтобы часть можно было потратить на инфраструктуру".



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