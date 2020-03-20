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В Киеве продавщице вынесли самый строгий вердикт за нарушение карантина

Киевлянка торговала продуктами с рук в неустановленном месте и нарушила противоэпидемические правила в период карантина

сегодня, 15:55
Автор:

• Елена Волкова

В Киеве продавщице вынесли самый строгий вердикт за нарушение карантина

Служители Фемиды вынесли самое суровое на данный момент решение в отношении нарушителя карантина в Украине. Киевлянка должна будет выплатить 17 000 гривен за то, что торговала без соответствующего на то разрешения. Об этом информирует Шевченковский райсуд столицы.

Согласно вердикту, женщина торговала продуктами с рук в неустановленном месте и нарушила противоэпидемические правила в период карантина. В результате, ее оштрафовали на 17 000 гривен. Решение вынесли сегодня.

Как ранее сообщали “Комментарии”, сегодня по всей стране происходят потасовки пассажиров и водителей общественного транспорта, которые по правилам карантина не имеют права брать в салон более 10 человек. Так, в Киеве один из разбушевавшихся пассажиров буквально вытолкал из троллейбуса водителя, с криком “Ты теперь десятый”. Парню, который возмущен правилами карантина, не хватило места, в результате чего он устроил скандал, вытащил из салона водителя и вовсю ругался матом. Осторожно, видео содержит ненормативную лексику.


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Источник: https://comments.ua/
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