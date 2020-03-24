Карантин в Одессе: в общественном транспорте смогут ездить только "избранные"

Глава Одесского городского совета Геннадий Труханов принял решение, согласно которому с завтрашнему дня во всем городе будет действовать строгое ограничение граждан, имеющих доступ в общественный и муниципальный транспорт. Об этом передает издание "Думская".

Так, уже с 25 марта весь городской транспорт - маршрутки, трамваи и троллейбусы - будет осуществлять перевозку исключительно сотрудников государственных, правоохранительных и муниципальных органов, а также предприятий и организаций, которые обеспечивают жизнедеятельность Одессы.

Отмечается, что еще утром директор муниципального департамента транспорта Александр Илько обозначил, что в первые дни право на проезд в общественном транспорте получат все, кто предъявит водителю или кондуктору служебное удостоверение или справку с места работы, а также документ, удостоверяющий личность.

Журналисты подчеркивают, что до сих пор непонятно, кто принимает решения об ограничении транспортного сообщения в Одессе и кто несет ответственность за последствия. По этому поводу нет ни распоряжений мэра, ни решений горсовета — только противоречивые сообщения на брифингах и сайте мэрии.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Киеве полиция выписала крупный штраф женщине, которая занималась стихийной торговлей во время национального карантина.

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