В МВД анонсировали продление карантина в Украине до 15 мая

В связи с тем, что пик заражений коронавирусом COVID-19 в Украине ожидается в период пасхальных праздников, в Министерстве внутренних дел предусматривают продление национального карантина до 15 мая. Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель главы МВД Антон Геращенко.

В своей публикации он отметил, что на сегодня в стране уже зафиксировано 669 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, а 17 граждан Украины не смогли преодолеть пандемию.

При этом Геращенко отмечает, что фактических случаев заражения гораздо больше, просто не все переносят COVID-19 одинаково.

"Есть те, кто заразились коронавирусом, симптомы которого очень схожи с гриппом, но не сообщают об этом медикам, и при этом сидят дома, не подвергая опасности других. Другая часть инфицированных переносят Covid-19 легко и не заметно, почти как обычную простуду. Но при этом такие инфицированные лица могут заражать других. И заразили бы очень многих, если бы в полную силу работал общественный транспорт, торговые центры и кафе с кинотеатрами", - отмечает Антон Геращенко, подчеркивая, что принятые меры хоть и были тяжелыми для большинства украинцев, но оказались жизненно-необходимыми.

Министр привел примеры стран, где коронавирус буквально за сутки наращивал колоссальные масштабы поражения и обозначил, что главная задача государства ни в коем случае не допустить подобного роста пандемии.

"Поэтому главная, а по сути единственная задача карантина - это остановить раскрутку эпидемии в геометрической прогрессии, когда каждый зараженный, перед установлением диагноза успевал заразить 3-4 других человек. Для того чтоб карантин был эффективен нужно два условия: 1. Тестирование, тестирование и ещё раз тестирование! 2. Самоизоляция, самоизоляция и ещё раз самоизоляция для всех кто не задействован в работе производства, агрокомплекса и работе объектов критической инфраструктуры. Вот то, что может и должно остановить катастрофическое распространение эпидемии в Украине", - указано в сообщении.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что карантин в Украине жестко отразился на бюджете большей части работающего населения страны.





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