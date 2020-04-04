Украинцам разрешат выходить на улицу два раза в неделю

Украинцам, которые здоровы и находятся на самоизоляции разрешат выходить в аптеку или в магазин два раза в неделю. В то же время людям, у которых тест показал COVID-19 и которые находятся на самоизоляции дома, выходить на улицу нельзя. Об этом сказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.



Главный санврач также уточнил, что выходить можно будет в магазины и аптеки, которые находятся в радиусе не более 2 км от дома. По его словам, согласно постановлению правительства, полицейские в Украине смогут останавливать людей на улице, проверять их документы, а также через приложение проверять, является ли человек контактным. Ляшко заявил, что режим самоизоляции среди больных коронавирусом будут жетско контролировать.

Кроме того, главный санитарный врач в очередной раз акцентировал внимание на том, что люди старше 60 лет находятся в группе риске, поэтому для них ввели ряд ограничений.

Ранее "Комментарии" писали, что по состоянию на 10:00 4 апреля в Украине официально зарегистрировано 1096 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19. За последние сутки в нашей стране подтвердились еще 154 случая заражения инфекцией. В Украине из-за коронавируса уже умерли 28 человек. В то же время 23 человека выздоровели.

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