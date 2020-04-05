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"Запорожье вне карантина": в городе продолжит работать общественный транспорт

Мэр Запорожья Владимир Буряк объяснил это крайней необходимостью для медиков и сотрудников других служб

5 апреля 2020, 15:48 1427
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Запорожье вне карантина": в городе продолжит работать общественный транспорт

Городская власть Запорожья самостоятельно приняла решение не подчиняться распоряжению Кабинета министров Украины, согласно которому во всех городах страны на время карантина прекращается движение общественного транспорта, и с завтрашнего дня все транспортные средства для громады будут выведены на маршруты, согласно графику. Об этом на своей публичной странице сообщил мэр Запорожья Владимир Буряк.

По словам городского головы, такая мера является вынужденной, поскольку для сотрудников медицинских учреждений, коммунальных служб, продавцов магазинов и фармацевтов это единственный способ добраться на работу.

"Поэтому, посоветовавшись с юристами, я принял следующее решение - завтра весь общественный транспорт выходит на маршруты! Руководствуюсь Постановлением Кабинета министров Украины от 2 апреля 2020 № 255", - указал в своем обращении Буряк.

Так, завтра на рейсовые маршруты в черте города выйдут большие автобусы, троллейбусы, трамваи, и будут курсировать в прежнем режиме. Однако Буряк обозначил, что проезд в городском транспорте возможен только при наличии медицинской маски или респиратора.

"Если Кабинет министров выдаст новое постановление - будем собирать штаб и оперативно принимать соответствующие решения", - заключил запорожский мэр, добавив, что будет оперативно извещать жителей города о любых изменениях.

Напомним. ранее портал "Комментарии" сообщал, что во Львове запущены агитационные автомобили, призывающие местных жителей сидеть дома на карантине.


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