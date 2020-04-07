Карантин как способ контроля: следит ли власть за украинцами

С 6 апреля в Украине вступили в силу ужесточенные карантинные меры, которые правительство продолжает уточнять-расширять. За их невыполнение предусмотрены серьезные штрафы.

"Кризисы нужны, чтобы вводить системы контроля"

Директор Института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов отмечает: "Нас уже научили самоизолироваться. Могут научить и самоликвидироваться. Я имею в виду не физическое, а социальное самоуничтожение. Это сейчас активно обсуждается философами, социологами – интеллектуалами со всего мира. Если обобщить дискурс, то следует отметить, что вся история человечества – это история наказания и контроля".

По словам эксперта, изменение системы контроля и наказания – это и есть история биоса (социальной жизни человеческой цивилизации).

"Законы политологии говорят, что кризисы существуют, чтобы вводить новые формы контроля за населением, – поясняет Савинов. – Причем после кризисов нормы контроля (или нормы дисциплины) уже практически не возвращаются в предыдущее (не столь жесткое) состояние. Происходит естественная архивация системы контроля".

Власти выгодны кризисы именно по той причине, что они могут изменить социальные и правовые нормы таким образом, чтобы ужесточить системы контроля, уверен аналитик.

"Раньше общество было дисциплинарным. За преступления казнили или сажали в тюрьму. Но совершенствование средств контроля привело к тому, что общество стало контролируемым, – продолжает Савинов. – Массой зеков управлять значительно сложнее (надо содержать в тюрьмах, устанавливать какой-то режим), нежели массой должников. Сейчас поясню. В свое время Мишель Фуко в книге "Надзирать и наказывать" приводил пример, как один надзиратель видит всех, сидящих в разных камерах. И люди даже, когда надзирателя нет в башенке, ведут себя подобающим образом. Вот так контроль над современным обществом происходит методом самоконтроля. Твое выбывание из социальных правил приводит к тому, что ты не получаешь доход. Становишься тем самым должником".

Нынешняя ситуация, уверен эксперт, только увеличивает уровень системы контроля.

"Она построена на так называемом индивидуальном коде (номер вашей банковской карты, идентификационный код, пароль и допуск в соцсети). Мы существуем уже больше виртуально. В том числе, расплачиваясь всё чаще не реальными деньгами, а осуществляя транзакции, – говорит Савинов. – Вместо казни, тюрьмы, лагерей, теперь человека лишают части его идентификации кода. Он наказан – изолирован от социальных и общественных связей. Проблема виртуальности наказания была в том, что власти не могли заставить человека, например, не выходить на улицу. А теперь видим – как это может быть. Причем запрет выходить на улицу (плюс запрет на работу ряда предприятий) – это фактически лишение возможности получения денежных средств".

Вся история человечества – усовершенствование системы контроля, уверен аналитик. И если еще недавно власти (силовики, спецслужбы) могли с помощью мобильных телефонов отслеживать только ваше местоположение, то вскоре будут знать состояние вашего здоровья, едва вы прикоснулись к телефону.

"Коронавирус стал очередной ступенькой в развитии структуры общества контроля, которая всё более усовершенствуется, ужесточается, перебирается из онлайн среды в офлайн. Назад это уже не отмотать, – подчеркивает Савинов. – На улицах установят больше камер, в телефоны зальют специальные программы… Мы не понимаем, насколько будет велик шаг данного периода развития общества контроля, потому что не знаем, на какую глубину кризиса нас загонят. Сколько из нас превратится в должников – зеков новой эпохи? Какой процент населения окажется фактически разорен, то есть вне социальных и общественных отношений?"

По большому счету, тюрьма теперь нужна лишь для социально неадекватных людей, считает аналитик. Остальные, благодаря техническим средствам, и так "под колпаком" в условных "камерах", резюмирует Виктор Савинов.

"Жесткие меры стоило ввести раньше"

Политолог, директор Департамента внутренней политики и коммуникации Украинского института политики Елена Броницкая не исключает, что в случае ухудшения ситуации (резкий рост заболевания) могут ввести запрет на передвижение частного транспорта.

"На тех же пропускных пунктах не всегда измеряют температуру. Да и не всегда она есть у уже инфицированного человека, – отмечает эксперт. – Я бы оставила лишь те маршрутные и специализированные авто, которые развозят граждан (чей труд в данной ситуации нельзя прекращать) от места работы – до места работы. Как по мне, стоило еще раньше вводить более жесткие меры на границы, с обязательной самоизоляцией для всех".

По мнению Броницкой, обвинения в адрес украинской власти, что она якобы пользуется карантином, чтобы "закрутить гайки" и закрепить свое положение, необоснованны.

"Те или иные меры ограничения (и нередко – куда более жесткие) вводятся повсеместно. В том числе в тех странах, где права и свободы куда более ценят, чем в Украине, – подчеркивает политолог. – Ведь коронавирус – общая беда. И карантинные меры реально помогают снизить риск заражения… Что касается разнообразных технических средств, которые позволяют отслеживать местонахождение граждан. Думаю, если такой контроль и будет даже после карантина (тем более, что диджитализация – одна из "фишек" новой команды), то этим не станут злоупотреблять".

"Хватит закручивать гайки"

Политический эксперт Евгений Магда полагает, что лимит усиления карантинных ограничений исчерпан.

"Причин для этого несколько. Главная – власть не демонстрирует способности продуцировать решения, ПОНЯТНЫЕ для граждан, – отмечает политэксперт. – Предприниматель через практически месяц после введения карантина не понимает, на какую компенсацию он может рассчитывать из-за падения деловой активности. Наемный рабочий – как государство защитит его права и создаст новые рабочие места. О пенсионерах и социально незащищенных категориях граждан и говорить нечего".

Ситуация, по мнению эксперта, усугубляется программой действий правительства (в которой нет цифр как экономических показателей) и позорно ничтожным количеством проведенных тестов на коронавирус.

"Что касается возможного стремления "закрутить гайки" после карантина, то я бы не советовал власти играть с огнем с теми, кто понес значительные потери, но хорошо помнит, что такое Майдан", – предупреждает Евгений Магда.

Ранее портал "Комментарии" публиковал материал о том, как отличаются размеры штрафов за нарушение карантина в Украине и других странах.



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