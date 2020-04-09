Выставили на улицу и закрыли терминал: РФ отказалась эвакуировать своих граждан из Нью-Йорка

Российская авиакомпания "Аэрофлот" забрала из Нью-Йорка только четверть своих граждан, которые хотели вернуться домой, в РФ. Об этом сообщают сами пассажиры, а также журналисты из Украины, которые проживают в Штатах.

Эвакуация двух сотен человек должна была состоятся вчера, однако на борт взяли не более 50 пассажиров, остальных же “завернули” из-за отсутствия московской прописки. В числе оставшихся в Нью-Йорке - 16-летняя школьница из Новосибирска, которая была в США по программе обмена. Также в списке не оказалось супружеской пары, которая работала в Лас-Вегасе фокусниками. Как сообщает украинский журналист Лидия Калинина, проживающая в Нью-Йорке, почти две недели россиянка Юлия с мужем ожидали рейс, который ежедневно переносили.

“С горем пополам поселили их в гостиницу, врали в новостях, что кормят горячими обедами, но на самом деле ребята питались сухпайком, купленным за свои деньги. Не жаловались - ждали, когда наконец смогут улететь домой. Вчера им сказали - вы вылетаете. Они (и еще куча людей из гостиницы) рванули в аэропорт, зарегистрировались на вылет, сдали багаж, и уже перед самым самолетом их развернули. Магическим образом они "пропали из списков МИДа", - говорит Лидия Калинина.

По словам украинки, остальным пассажирам сказали вернуться в гостиницу, которую посольство отныне оплачивать не будет. МИД посоветовал “разместиться у соотечественников”.

“Вы же понимаете, что значит оказаться на улице в Нью-Йорке сейчас? Не самое приятное времяпровождение, прямо скажем, - продолжает Лидия Калинина. - Люди пытались что-то решить, но, в итоге, их просто выставили из аэропорта и терминал закрыли. А потом в новостях появились шикарные сообщения: желающих улететь не набралось даже на один самолет!”

Тем временем, в посольстве России в США объяснили все происходящее тем, что "список пассажиров был сформирован исключительно на основании данных, направленных гражданами на портал Госуслуги, в которых указан регион следования Москва или Московская область".



Ранее мы сообщали о том, что мир оказался на пути ко второму миллиону инфицированных коронавирусом. Менее, чем за неделю заболело полмиллиона людей. По состоянию на утро четверга, 9 апреля, количество зараженных Covid-19 в мире превысило миллион пятьсот десять тысяч. При этом почти треть заболевших - это граждане США. Там вспышка коронавируса сейчас самая серьезная. В мире с начала пандемии 330 тысяч человек смогли победить Covid-19. Еще 88 тысяч - умерли. Больше всего - в Италии. Там скончались от коронавируса более 17 тысяч человек. А вот Китай, откуда пандемия началась, уже возвращается к нормальной жизни. За сутки там снова не зафиксировано ни одной смерти.



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